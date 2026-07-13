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Tensión en Oriente Medio

Trump dice que EEUU se convertirá en el "guardián" de Ormuz y pide una "compensación": "Vamos a golpearlos muy duro"

¿Qué ha dicho? Según ha afirmado el presidente estadounidense, Washington será compensado porque las "otras naciones" que se benefician del tráfico por la vía marítima "son muy ricas".

Donald Trump Donald TrumpReuters
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Donald Trump tiene una solución para el estrecho de Ormuz: él será su guardián. Así lo ha aseverado este lunes en una entrevista telefónica con la cadena Fox News al ser preguntado por la situación en el enclave después del intercambio de ataques en la zona que ha puesto fin a la tregua y ha hecho que Irán vuelva a cerrar el paso a las embarcaciones.

"Vamos a golpearlos muy duro (a Irán), y vamos a mantener seguro el estrecho, y probablemente lo vamos a administrar. Nos convertiremos en el guardián del estrecho (...) Y deberíamos ser compensados por eso", ha afirmado el presidente estadounidense apuntando a que Estados Unidos debería cobrar por la protección que está haciendo en Ormuz.

Según ha comentado, serán compensados porque las "otras naciones" que se benefician del tráfico por la vía marítima "son muy ricas": "Están de nuestro lado, y no se puede esperar que hagamos eso gratis (...) Lo que queremos es que se nos reembolse por hacer todo esto, por poner a nuestra gente en peligro".

Por otro lado, el republicano ha acusado a Teherán de romper un acuerdo para poner fin al conflicto y ha destacado la fuerza con la que el Ejército estadounidense ha respondido: "Les golpeamos con mucha fuerza anoche. Cada vez que envían un dron, les golpeamos con mucha fuerza. Lo que nadie sabe es que teníamos un acuerdo. Era un trato cerrado, y luego lo rompieron. Siempre lo rompen. Hemos tenido diez acuerdos con esta gente, así que simplemente vamos a golpearlos con mucha fuerza".

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