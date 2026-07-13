El doloroso regreso a la zona cero del incendio de Los Gallardos: "Pensamos que nos moríamos"

El contexto Más de cuatro días después de que las llamas se descontrolasen en Los Gallardos, se espera que este lunes quede completamente controlado. Los vecinos afectados recuerdan cómo avanzó de rápido el fuego mientras hacen el camino de vuelta a sus casas.

Un devastador incendio en Los Gallardos, Almería, ha dejado siete muertos y ha consumido más de 7.000 hectáreas. Un vecino mostró a laSexta la carretera sin salida donde ocurrieron las tragedias. La rápida propagación del fuego dificultó alertar a los residentes. Dos vecinos de Bédar describieron su huida desesperada, enfrentándose a llamas de hasta tres metros. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, destacó la coordinación en la extinción del incendio y advirtió sobre un verano complicado por el cambio climático. Aún se investigan las desapariciones, con 10 denuncias y 12 fallecidos identificados genéticamente.

Un vecino de Los Gallardos (Almería) enseña a laSexta cuál fue la carretera que se convirtió en una ratonera en el momento del incendio que ha quemado más de 7.000 hectáreas, una carretera que no tenía salida. En esa carretera murieron siete personas y recuerda que el fuego avanzaba rapidísimo y que era muy complicado avisar a todos los vecinos.

Dos vecinos de Bédar hacen con laSexta la ruta inversa a la zona cero del incendio. "Esta carretera ya es una ratonera", cuenta uno de ellos. Joanna y Andrés van poniendo dirección a las víctimas y llegamos a la zona donde murieron siete personas. La casa de Andrés está detrás. Joanna le avisó con un WhatsApp. Se asomó y vio "un foco al otro lado de la carretera", pero solo cinco minutos después tenía unas llamas de hasta tres metros a un palmo de casa.

En su huida se cruzó con la Policía Local. El fuego había adquirido una velocidad "inimaginable", según cuenta una vecina. "Pensamos que nos moríamos", cuenta. Nadie las avisó. Solo escucharon campanas. Ahora, creen que no volverán a ver el Bédar que recuerdan.

Se espera que sea un verano complicado en lo que a incendios se refiere. Del incendio de Los Gallardos, se espera que quede completamente controlado a lo largo de este lunes. Han pasado más de cuatro días y todavía no se sabe cuántas personas siguen desaparecidas, aunque sí sabemos que se han puesto 10 denuncias por desaparición. Ya se ha completado el perfil genético de los 12 fallecidos y será a partir de ahí cuando puedan empezar las identificaciones y comprobar si las denuncias coinciden con los fallecidos.

Se eleva a 13 la cifra de fallecidos en el incendio de Los Gallardos y a diez la de desaparecidos

"Si no hay un cambio en las circunstancias meteorológicas, prácticamente se va a dar por controlado a lo largo del día de hoy", ha explicado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una intervención junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras mantener una reunión con los miembros del operativo que trabaja en la extinción del fuego.

El presidente andaluz ha destacado el trabajo "coordinado" entre todas las administraciones públicas, algo que, a su juicio, demuestra que se trata del "camino correcto". Moreno ha mostrado su preocupación porque, en lo que va de verano, Andalucía ya tiene tres veces más superficie quemada que el año pasado en esta fecha, y ha advertido de que el resto de la estación estival podría ser "dura y difícil" en materia de incendios.

"Aquí el cambio climático está afectando de manera muy importante y lo estamos viendo en un desorden climático con situaciones que son prácticamente desconocidas, muy excepcionales y cada vez más explosivas", ha lamentado. Moreno ha pedido la "cooperación y la colaboración" de la ciudadanía para que "asuma esa sensibilidad y esa autoprotección que es fundamental ante situaciones" como las que se pueden producir en el futuro.

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