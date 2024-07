A pesar de que Aston Martin esté aún lejos de poder competir contra McLaren, Red Bull, Mercedes y Ferrari, se han visto brotes verdes en el equipo de Silverstone durante el Gran Premio de Hungría de este fin de semana.

Tanto Fernando Alonso como Lance Stroll entraron en Q3 y, a pesar de que una mala estrategia acabó con el bicampeón de Fórmula 1 fuera de los puntos, el canadiense sí sumó una unidad para la escudería.

Tras la carrera, Mike Krack, jefe del equipo, analizó cómo se había desarrollado el fin de semana con el nuevo paquete de mejoras.

"Un punto muy trabajado en un circuito donde no esperábamos ser tan competitivos. Pistas como esta, donde hace calor, donde hay muchas curvas, curvas muy largas, realmente no juegan a nuestro favor", ha señalado.

"Así que no estamos contentos de no tener ambos coches en los puntos, pero un punto siempre es bueno", ha añadido sobre un circuito que no se adapta a las fortalezas del AMR24.

Todo lo contrario que Spa, que llega esta semana: "Creo que con el nuevo paquete que tenemos, ahora vamos a Spa, un circuito completamente diferente, con muchas subidas y bajadas, muchas rectas, muchas curvas de alta velocidad donde creo que esto juega mucho más a nuestro favor".

"Así que somos positivos, uno de los peores circuitos y nos llevamos un punto a casa", ha zanjado el jefe de Aston Martin.