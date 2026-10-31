'Autosport': Esteban Ocon será piloto reserva de Aston Martin para la temporada 2027

El piloto francés fichará por la escudería de Silverstone el año que viene según recoge el medio británico donde se reencontrará con Fernando Alonso.

Están siendo horas críticas para Esteban Ocon. Este sábado todo ha saltado por los aires tras anunciarse que el galo ha sido apartado de su asiento y no disputará ni la clasificación ni la carrera del Gran Premio de México. En su puesto, correrá Ryo Hirakawa, reserva del equipo Haas.

La situación con el excompetidor de Alpine con el cuadro americano se tensó durante la segunda sesión de entrenamientos libres cuando discutió con su ingeniera de pista, Laura Muller, por los neumáticos elegidos para rodar. Llegados al sábado, salió a relucir el comunicado donde se apartaba a Esteban de participar este finde.

El último capítulo del drama en la escudería estadounidense llega con la noticia que publica el medio 'Autosport'. Confirman que el ganador del Gran Premio de Hungría 2021 no tendrá asiento fijo en la parrilla de 2027 y que se marchará rumbo a Aston Martin como piloto reserva.

Allí le espera Fernando Alonso, su compañero de equipo en 2021 y 2022 cuando ambos estaban en Alpine. Por tanto, el morbo puede estar servido con el reencuentro entre el español y el francés la temporada que viene. Ambos mantienen buena relación aunque en el equipo galo tuvieron varios episodios de mucha tensión en pista.

La relación de Esteban y Haas ya estaba deteriorada al anunciarse que no renovaría su contrato multianual firmado allá por 2024. Rafael Câmara, líder de la Fórmula 2, fue confirmado como su reemplazo para el 2027. De hecho, Ryu tiene muchas papeletas de disputar las cinco citas restantes.

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