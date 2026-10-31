Alonso dispara la ilusión con el Aston Martin para el GP de México: "Está funcionando bien el coche"

El '14' ve con optimismo sus opciones este fin de semana en Méjico afirmando que le sienta bien el coche la altitud del circuito, algo que se ha visto en los primeros libres.

Fernando Alonso llega al Autódromo de los Hermanos Rodríguez con optimismo. El GP anterior en Austin fue una oportunidad perdida para sumar algún punto tras el accidente con el Williams de Albon en la primera vuelta de carrera. Los resultados en las dos primeras sesiones de libres invitan a ser positivos.

Tras una primera tanda donde acabó séptimo y en la siguiente duodécimo, Alonso comenta satisfactoriamente que hay brotes verdes en el comportamiento de Aston Martin de cara a este fin de semana en México: "Por el momento, al menos en mi lado del box, el coche está funcionando bien".

"Probablemente sí. Venía a este fin de semana con la mente muy abierta porque, como sabes, México es un lugar único, con la altitud y todo eso, así que pensé que quizá nos lleváramos una buena sorpresa", comenta el bicampeón en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Bien es cierto que desde el otro lado del garaje, la situación no está siendo la misma. Lance Stroll está teniendo problemas y solo pudo disputar una sesión: la segunda. La primera la ocupó Jak Crawford, reserva del equipo. El ovetense no ve síntomas de peligro en la situación del canadiense.

"Forman parte de los retos habituales en México: la altitud, la velocidad del turbo, la temperatura o los frenos, ese tipo de cosas la verdad es que siempre están un poco más al límite. Pero aparte de eso, no hay grandes preocupaciones", concluye Fernando de cara a la clasificación.

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