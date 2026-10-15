La confesión de un jefazo de Alpine: "Estamos perdiendo dinero con la F1..."

Las cámaras cazaron unas palabras de François Provost, director ejecutivo del Grupo Renault, sobre las pérdidas económicas de la Fórmula 1.

A Alpine no le va demasiado bien en la Fórmula 1. Prometieron un plan de cuatro años cuando Fernando Alonso pilotaba para ellos en el que volverían a ganar. Pero están muy lejos de cumplirlo. Ni cerca de los mejores equipos de la parrilla.

Y al apartado deportivo hay que unirle el económico. Porque a uno de sus jefazos le han cazado una conversación en la que reconoce que están perdiendo mucho dinero en la Fórmula 1.

François Provost, director ejecutivo del Grupo Renault, hablaba con Emmanuel Macron, presidente de la República de Francia, y le contaba estos problemas de dinero en la competición de motor.

"Para tener repercusión en televisión hay que estar entre los tres o cuatro primeros. Si estás entre los tres o cuatro primeros, ahí sí tienes mucha más repercusión. Por eso seguimos apostando. Vale, perdemos dinero y todo eso, pero bueno… hay que tener ambición", le dice uno de los jefes al presidente de Francia.

Alpine es sexto equipo este curso, incluso por detrás de los Racing Bulls. Y la distancia con Red Bull, McLaren, Ferrari y Mercedes es enorme. Y no la recortarán a corto plazo.

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