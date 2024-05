La 'silly season' de la Fórmula 1 sigue en pleno auge. Varios asientos quedan por cubrir de cara a 2025 y los contratos de los pilotos siguen sin cerrarse. Carlos Sainz es el piloto más en forma que no tiene equipo y en el paddock se lo están rifando.

Son tres las opciones que maneja en estos momentos: Audi, Mercedes y Red Bull. Y la primera de estas marcas reconoce que después del fichaje de Nico Hulkenberg siguen pensando en él. Lo ha dicho el actual director general de Sauber, Alessandro Alunni Bravi.

"Sainz es uno de los pilotos top que hay en el mercado. Es uno de los mejores y demuestra ser muy maduro, muy consistente y muy fuerte tanto en clasificación como en carrera...", apunta sobre el todavía piloto de Ferrari, quinto en el GP de Miami después de recibir un castigo de cinco segundos de la FIA.

Reconocen que hay mucho movimiento en el mercado, lo que está dificultando a Audi las negociaciones: "Sabemos que el mercado de pilotos no depende sólo de nosotros. Depende de diferentes factores. Hay muchos equipos que están negociando sus alineaciones. Nosotros tenemos varias opciones para nuestro equipo".

"Dijeron que había 14 pilotos libres en China, ahora dicen que son 13 porque nosotros confirmamos a Nico (Hulkenberg). Seguimos evaluando todo, pero ahora que ya tenemos a Nico no tenemos ninguna prisa por tomar una decisión. Todavía estamos en el principio de todo...", señala Alessandro.

En Audi están "atentos". Y aunque reconocen que les gustaría firmar a Carlos ya, son conscientes de los competidores que hay en el mercado: "No creo que podamos decir si esperamos o no. Puedo decir que estamos realmente atentos a lo que está pasando, estamos hablando con él y también con otros pilotosLa decisión no es fácil, porque por supuesto tenemos dos buenos pilotos que han estado con nosotros durante tres años, que están rindiendo bien".