La atrevida apuesta de Briatore que cambió la carrera de Alonso: "Fernando no era especial, le criticaban..."

El representante del asturiano ha revelado cómo fue el fichaje de Fernando por Renault. Una decisión que fue muy cuestionada en un año en el que Alonso terminó ganando su primer mundial.

Fernando Alonso podría estar en 2026 ante su última oportunidad de intentar aspirar a ganar un Mundial de Fórmula 1. Es cierto que se presenta algo complicado que el Aston Martin pase de un año a otro a ser tan competitivo como para permitirle a Fernando pelear el título. Sin embargo, el bicampeón nunca ha escondido que su deseo más férreo en la F1 es volver a ganar.

Tal y como lo hizo hace más de dos décadas por primera vez. Este 2025 se han cumplido veinte años desde aquel Mundial que Alonso conquistó con Renault. El piloto ovetense llegó a la escudería de la mano de Flavio Briatore. Una decisión que se cuestionó mucho en su momento debido a la juventud de Fernando en aquellos años.

Su papeleta fue la de sustituir a todo un campeón del mundo como Jenson Button y compartir 'box' con un mito del automovilismo como Giancarlo Fisichella. Pero Alonso no se achantó. Su primer Mundial fue un hito hitórico para el mundo del motor español.

Briatore, más de dos décadas después, ha contado cómo fue la elección de Fernando: "Sustituyó a un campeón del mundo y muchos lo criticaban por ser joven y no tener experiencia, pero yo creía en él. Estaba seguro de que era especial. Con el tiempo te das cuenta de que no era especial, era algo más que eso".

"Fue el momento en el que todo el mundo conoció de verdad a Fernando Alonso. No solo porque ganó el Mundial, sino por cómo lo ganó. Lo hicimos con autoridad. En 2005 no solo ganamos un Mundial. También conseguimos que España descubriera la Formula 1", ha confesado Briatore en unas declaraciones para 'DAZN'.