Verstappen confiesa cómo sería su compañero ideal: "Ser amigos no es estrictamente necesario..."

El cuatro veces campeón del mundo no da nombres, pero sí algunas características que debería tener su compañero de equipo perfecto.

Max Verstappen ha triturado a todos sus compañeros de equipo. En sus cuatro mundiales consecutivos de la Fórmula 1 pudo con Sergio Pérez. Después con Liam Lawson y también con Yuki Tsunoda. Antes con Mark Webber. Nadie ha podido con el neerlandés, que ha confesado cómo sería su compañero de equipo ideal.

En palabras que recoge 'Marca', Verstappen da detalles sobre qué tiene que tener un piloto para ser el compañero perfecto.

"Que sea bueno desarrollando el coche. Que tenga predisposición a un buen entendimiento conmigo. Que sea amable, divertido, de mente abierta y que no oculte cosas durante el fin de semana", dice el piloto de Red Bull.

"En resumen, que intente impulsar al equipo para dar saltos cualitativos. Creo que eso es lo más importante", insiste.

Cree que no es "estrictamente necesario" que se conviertan en amigos: "Crear un vínculo de amistad fuera de la pista es un buen extra, pero no es algo estrictamente necesario".

Todo se basa en conseguir buenos resultados en pista y saber cómo desarrollar el monoplaza: "Lo esencial es la profesionalidad y la responsabilidad de cumplir en la pista y que todo vaya en beneficio del equipo".

El año que viene habrá un nuevo inquilino en el otro garaje de Red Bull: será Isack Hadjar, que llega procedente de Racing Bulls.