Leclerc rechaza aconsejar a Lewis Hamilton: "Dedicar mi tiempo a ayudarle..."

El piloto monegasco dice que bastante tiene con su trabajo como para pensar en su compañero: "No tengo ningún consejo que darle".

Charles Leclerc y Lewis HamiltonCharles Leclerc y Lewis HamiltonGetty

El estreno de Lewis Hamilton con Ferrari sólo se puede calificar de desastroso. Ni victorias ni podios para el siete veces campeón del mundo, que llegó como una auténtica estrella con sus siete mundiales bajo el brazo. Pero los resultados no le han acompañado y las críticas han sido feroces.

Ferrari está intentando ayudarle, pero no su compañero de equipo, Charles Leclerc. El monegasco ha apuntado que ya tiene demasiado trabajo como para ponerse a aconsejar a Hamilton.

"Mi trabajo es, obviamente, maximizar todo lo que esté bajo mi control. Ya hay muchas cosas en las que estoy centrado, por mí mismo y por el equipo, para intentar asegurarme de que mi conducción se adapte al coche de la mejor manera posible", dice el piloto de la escudería italiana.

Asegura que si no tiene consejos es porque el palmarés de Lewis es mucho mayor: "Obviamente, me resulta difícil dedicar tiempo a ayudar a Hamilton. Y además, Lewis ha logrado mucho más que yo. Realmente no tengo ningún consejo que darle".

"Llevo ocho años en Ferrari. Así que sé cómo funciona. Y, obviamente, todo se siente muy natural. Pero para Lewis, sigue siendo algo nuevo incluso después de un año", apunta un Leclerc que entiende las dificultades que ha tenido su compañero de equipo para adaptarse a Maranello.

"El rendimiento no ha sido bueno"

El 2025 de Ferrari ha estado muy lejos de las expectativas. No han tenido ninguna opción de luchar por el título. "El rendimiento del coche simplemente no es lo suficientemente bueno", lamenta Charles.

"Eso es lo que nos falta. Creo que Mercedes, el equipo más cercano a nosotros este año, tuvo grandes altibajos también", cierra.

