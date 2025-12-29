"No miro mucho..."
La sorprendente revelación de Jorge Martín: ¡tiene a varios pilotos de MotoGP silenciados en redes!
El piloto de Aprilia reconoce que no mira demasiado las redes del resto de pilotos: "A muchos de ellos los tengo silenciados...".
Jorge Martín ha hecho una sorprendente confesión. No quiere saber nada de las redes sociales del resto de pilotos de MotoGP. A tanto llega que a algunos, sin especificar nombres, los tiene silenciados. Así lo ha dicho en palabras que recoge el medio 'Motorsport'.
"No miro mucho las redes sociales de los otros pilotos. Es más, a muchos de ellos los tengo silenciados porque no me apetece ver sus publicaciones", cuenta el campeón del mundo del año 2024.
Reconoce que "a nivel mediático" ningún piloto tiene el tirón de Marc Márquez: "A nivel mediático, lo que dice Marc siempre tiene mucho valor y mucha potencia, tiene a mucha gente detrás que le apoya. Pero más que su fuerza en las redes sociales es cómo a ti te puede afectar lo que él diga en una rueda de prensa".
Al de Aprilia no le importa no ser el centro de atención: "Siempre estamos ahí y espero seguir estando. No por una cuestión de ego... a mí me da igual que se hable de mí o no, pero siento que es así, somos un poco la punta de lanza".
Si llevara una Ducati...
Le han preguntando a Jorge qué resultado podría haber conseguido con esta Ducati 2025. Y pone de ejemplo a Alex Márquez: "Nunca lo sabremos. Pero, viendo la temporada de Álex Márquez y los tiempos de las carreras de este año respecto a las de 2024, creo que podría haberlo peleado".
"No digo para ganar a Márquez, porque eso es imposible de saber ahora. Lo que ha hecho Marc este año es algo desorbitado", cierra Martín.