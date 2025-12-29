El Gobierno permite a Airbus saltarse el veto a Israel para facilitar la transferencia de tecnología en la construcción de aeronaves

Los detalles La compañía aeronáutica, que había advertido al Gobierno de que esta restricción ponía en peligro la viabilidad de sus proyectos industriales en Europa, vio rechazada en un primer momento su petición de acogerse a la excepción del embargo de armas.

El Consejo de Ministros ha aprobado una excepción a la restricción de compraventa de tecnología a Israel, permitiendo a Airbus utilizar tecnología israelí para fabricar aviones en España. Esta decisión llega tras advertencias de Airbus sobre el impacto de la restricción en sus proyectos industriales en Europa. La ministra de Defensa, Margarita Robles, aclaró que la excepción no vulnera el embargo de armas y no implica transferencia de material militar a Israel. Robles destacó que la medida es exclusivamente para un programa de aviación. Así, el proyecto A400M de Airbus en Sevilla podrá avanzar sin contratiempos, asegurando su viabilidad.

Airbus podrá utilizar tecnología israelí para la fabricación de sus aviones en España. Lo podrá hacer después de que el Consejo de Ministros haya aprobado una excepción a la restricción de compraventa de armas y tecnología a Israel que estaba incluida en el embargo de armas que fue aprobado el pasado 23 de septiembre como respuesta al genocidio israelí en Gaza.

La compañía aeronáutica, que había advertido al Gobierno de que esta restricción ponía en peligro la viabilidad de sus proyectos industriales en Europa, vio rechazada en un primer momento su petición de acogerse a la excepción prevista en el Real Decreto 10/2025.

Sin embargo, en el último Consejo de Ministros del año, celebrado el pasado 23 de diciembre, se dio luz verde a la petición de la multinacional previo informe favorable de la junta interministerial que controla el comercio de material militar (JIMDDU).

Robles asegura que "no vulnera el embargo de armas"

Ante las acusaciones que señalaban que esta decisión era contraria a la medida adoptada en septiembre como respuesta a la masacre israelí, la ministra de Defensa, Margarita Robles, asegura que esta excepción "no vulnera el embargo de armas" y no afecta al resto de restricciones aplicadas al comercio con el Estado hebreo.

"Airbus necesita la tecnología israelí para exportar una serie de aviones, como el A400M o el C295 con una finalidad industrial y comercial, para nada está relacionado con el ámbito de las armas", ha puntualizado Robles en una entrevista en Televisión Española. "No se va a transferir material militar a Israel. El acuerdo hace referencia a Airbus exclusivamente para un programa de aviación", ha puntualizado.

De esta forma, la titular de Defensa sostiene que la excepción aplicada a Airbus no afectará al plan iniciado por el Gobierno hace tres meses para recudir la independencia tecnológica y militar de Israel hasta llegar a una desconexión total. "España está en un plan de desconexión militar de Israel para que sea la industria española la que realice los programas", ha concluido Robles.

Con esta medida, el programa A400M de Airbus gana velocidad y podría garantizar la viabilidad de su proyecto en España, asegurando que la base de la compañía en Sevilla no se verá afectada.

