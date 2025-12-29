La jueza ofrece a Feijóo que aporte sus mensajes con Mazón voluntariamente y le permite declarar telemáticamente

Los detalles Aun así la jueza ha señalado que hay quien ha ido a declarar desde "lugares más lejanos y peor comunicados", e incluso pone como ejemplo a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que pese a tener el mismo derecho fue al juzgado a declarar.

La jueza ha ofrecido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aporte voluntariamente los mensajes que se envió el día de la DANA con el expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón.

En un auto al que ha tenido acceso laSexta, la jueza de la DANA ha accedido a que la declaración de Feijóo se realice por medios telemáticos, como así lo solicitó él. De esta manera, le asiste el derecho a declarar desde su despacho si así lo pide en virtud de la Lecrim.

Por otro lado, en el auto la magistrada dice que hay quien ha ido a declarar desde "lugares más lejanos y peor comunicados", e incluso pone como ejemplo a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que pese a tener el mismo derecho fue al juzgado a declarar.

En este sentido, la jueza apunta que no puede "sino acceder a la petición formulada, de que se efectúe la declaración testifical desde su despacho oficial en el Congreso, a través de medios telemáticos, de conformidad con el referido precepto invocado por el testigo, en el que se ampara, vía webex".

Del mismo modo, puntualiza que todo ello se acuerda "sin perjuicio de la posibilidad que tiene el testigo de comparecer ante este Juzgado para declarar presencialmente en la fecha señalada", el próximo 9 de enero.

Feijóo envió a la magistrada un documento notarial el pasado día 24 de diciembre con una serie de mensajes que le había remitido Mazón a lo largo del día 29 de octubre de 2024. Añadió en el documento una explicación de "contexto" pero no remitió al juzgado los mensajes que él envió al expresidente valenciano.

