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Fórmula 1

Honda reconoce que la 'masterclass' de Alonso en Malasia les ayudó a entender mejor el coche

Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda, dice que en Malasia aprendieron mucho de su coche y de la famosa manejabilidad que tanto les está complicando.

Shintaro Orihara Shintaro OriharaGetty

El motor Honda sigue teniendo muchísimo margen de mejora. Solo en los circuitos en los que la aerodinámica manda, Fernando Alonso puede aspirar a salir de la parte trasera de la parrilla. En Malasia volvió a hacer magia con un octavo puesto que nadie esperaba.

Y la 'masterclass' del piloto ayudó a Honda a comprender más cosas del coche y del funcionamiento del motor.

Así lo ha dicho Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda, en declaraciones previas al Gran Premio de Singapur: "En Malasia descubrimos algunos aspectos interesantes adicionales, especialmente al rodar en condiciones de lluvia y con mucha energía disponible. El funcionamiento del motor allí era diferente al de otros circuitos".

"El fin de semana pasado nos permitió recopilar buenos datos y obtener aprendizajes que podremos aplicar de cara al próximo Gran Premio en lo que respecta a la manejabilidad. Estamos deseando afrontar el desafío que tenemos por delante", dice el ingeniero japonés.

Honda no confía en Singapur

Honda cree que Singapur será muy complicado para sus pilotos: "Singapur es un circuito urbano, lo que significa que vuelve a ser un trazado complicado en términos de manejabilidad. Los muros están muy cerca y prácticamente no hay escapatorias...".

"Es fundamental dar a los pilotos la confianza necesaria para llevar el coche al límite", expresa el ingeniero de la marca nipona.

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