Honda reconoce que la 'masterclass' de Alonso en Malasia les ayudó a entender mejor el coche

Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda, dice que en Malasia aprendieron mucho de su coche y de la famosa manejabilidad que tanto les está complicando.

El motor Honda sigue teniendo muchísimo margen de mejora. Solo en los circuitos en los que la aerodinámica manda, Fernando Alonso puede aspirar a salir de la parte trasera de la parrilla. En Malasia volvió a hacer magia con un octavo puesto que nadie esperaba.

Y la 'masterclass' del piloto ayudó a Honda a comprender más cosas del coche y del funcionamiento del motor.

Así lo ha dicho Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda, en declaraciones previas al Gran Premio de Singapur: "En Malasia descubrimos algunos aspectos interesantes adicionales, especialmente al rodar en condiciones de lluvia y con mucha energía disponible. El funcionamiento del motor allí era diferente al de otros circuitos".

"El fin de semana pasado nos permitió recopilar buenos datos y obtener aprendizajes que podremos aplicar de cara al próximo Gran Premio en lo que respecta a la manejabilidad. Estamos deseando afrontar el desafío que tenemos por delante", dice el ingeniero japonés.

Honda no confía en Singapur

Honda cree que Singapur será muy complicado para sus pilotos: "Singapur es un circuito urbano, lo que significa que vuelve a ser un trazado complicado en términos de manejabilidad. Los muros están muy cerca y prácticamente no hay escapatorias...".

"Es fundamental dar a los pilotos la confianza necesaria para llevar el coche al límite", expresa el ingeniero de la marca nipona.

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