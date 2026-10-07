'Bombazo': Al-Attiyah será compañero de Fernando Alonso en el Dakar 2027

El seis veces campeón del Dakar llevará el mismo Prodrive que el asturiano y ejercerá de maestro en el test que realizará Fernando la próxima semana.

Si hace unas horas conocíamos la decisión de Fernando Alonso de competir en el Dakar 2027 con un Prodrive (antiguo Dacia) decorado por Aston Martin, este miércoles hemos conocido que Nasser Al-Attiyah será su compañero.

Así lo desvela 'Mundo Deportivo', que apunta que el catarí, seis veces campeón de la carrera más dura del mundo, llevará el mismo coche que el ovetense.

De hecho, correrán con la evolución del Dacia con el que Al-Attiyah ganó el 'touareg' de este año, por lo que Fernando contará con un coche ganador.

Además, al igual que ocurrió en septiembre de 2019, Nasser ejercerá de profesor de Alonso en un test que realizará el piloto de Aston Martin la próxima semana para familiarizarse con el Prodrive.

Siete años después de su debut en 2020, el bicampeón de F1 volverá a surcar las dunas con el objetivo, en principio, de mejorar su 13º puesto de entonces. Pero todos sabemos que Fernando solo corre para ganar.