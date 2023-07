El inicio de temporada de Aston Martin ha sido prácticamente perfecto aunque, para muchos, los últimos resultados han manchado el rendimiento. Y es que, a pesar de los seis podios obtenidos en diez carreras, los dos últimos Grandes Premios han sido bastante malos para los británicos.

Fernando Alonso está pilotando al máximo nivel posible y sacando las mayores prestaciones a su monoplaza para tratar de maximizar los puntos en las carreras en las que el ritmo del coche no es bueno.

Por ello, Mike Krack, jefe de equipo de Aston Martin, no ha dudado a la hora de mostrar su optimismo en unas declaraciones recogidas por 'As'. Porque, tras el mal resultado en el GP de Gran Bretaña, el luxemburgués no ha dudado a la hora de alabar el trabajo de su equipo.

"Hemos tenido seis podios en diez carreras. Sabía que habría otras carreras en las que sería más difícil", comenta el ingeniero tras el séptimo lugar de Fernando en tierras británicas.

Sin embargo, Krack también ha dejado claro cuales son los puntos fuertes de Aston Martin en los que se apoyan para el futuro inmediato: "Mostramos nuestros puntos fuertes, que son los ‘pit-stop’, las salidas, ejecución de la estrategia, y nos salió bien. Eso nos permitió sumar puntos decentes".

Para poder comprobar si Aston Martin continúa en la pelea y si puede luchar de nuevo por cosas grandes, habrá que esperar hasta el Gran Premio de Hungría, donde todo apunta a que la escudería británica podrá desplegar todo su potencial.