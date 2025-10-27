¡Qué puntería! Alcaraz revela la increíble manera en la que entrena su saque

El murciano se pone a punto antes de debutar ante Cameron Norrie. Su manera de entrenar el saque sorprenderá a más de uno.

Carlos Alcaraz ya se ejercita al máximo a pocas horas de debutar en el Masters 1.000 de París ante Cameron Norrie. El murciano viene de perder en la final del Six Kings Slam ante Jannik Sinner en unas últimas semanas en las que Carlitos ha tenido algunos problemas en el tobillo.

El número uno del mundo jugó gran parte del torneo de Tokio con un esguince en esa zona y fue precisamente ese contratiempo físico el que no le permitió jugar el Masters 1.000 de Shanghái. Alcaraz volvió para el Six Kings Slam aunque algo falto de ritmo.

Sin embargo, Carlitos afronta el Masters 1.000 de París con objetivo de volver a ser invencible en pista aunque haya ciertas condiciones del torneo que no le convenzcan, como el hecho de jugar en interior, algo que Alcaraz ya ha asegurado que le perjudica.

Carlos también ha asegurado que no le gusta que el calendario esté tan cargado. Aún así, a pesar de la exigencia, el número uno se deja ver entrenar de una manera muy llamativa en la capital francesa.

Las redes del torneo han publicado un vídeo en el que Alcaraz entrena los saques. El de El Palmar muestra una manera muy curiosa de practicar el servicio intentando derribar dos 'pirámides de bolas' que pone en los extremos del recuadro de saque.