El bonito gesto de Alonso con el piloto revelación del Gran Premio de México

El asturiano, que vivió un infierno de carrera hasta que abandonó, no dudó en felicitar Bearman tras firmar el mejor resultado de su vida en el 'Gran Circo'.

Fernando Alonso vivió una auténtica pesadilla el pasado domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, todo lo contrario que Oliver Bearman, que firmó su mejor carrera hasta ahora en la Fórmula 1.

El joven piloto británico, a bordo de un Haas, consiguió cruzar la línea de meta en cuarto lugar y estuvo gran parte de la carrera ocupando la tercera plaza. Bearman se aprovechó del buen funcionamiento del Haas para quedar por delante de pilotos como Oscar Piastri, George Russell o Lewis Hamilton.

Alonso, por su parte, abandonó en la vuelta 35. Contrariado y muy molesto con la decisión de la FIA de no sancionar a los que en la curva uno no habían respetado la trazada. Fernando se encargó de adelantarlos ganando varias posiciones pero estos recuperaron la posición saliéndose del circuito.

A pesar de lo vivido en México, Alonso le dedicó a Bearman una bonita felicitación después de que el joven británico firmara su mejor resultado en un gran premio de Fórmula 1. Ni cuando estuvo en Ferrari sustituyendo a Sainz consiguió terminar tan arriba.

"Bravo Ollie Bearman, buena carrera", expresó Fernando en sus redes junto a una fotografía de 'Olie', Gabriel Bortoleto y el propio Alonso.

Aunque el resultado fue decepcionante, Fernando dejó tras la carrera unas declaraciones en las que aseguraba que el Gran Premio de Brasil iba a ser una buena oportunidad para puntuar y volver así a la buena dinámica de antes de México.