Aston Martin ni se explica el resultado de Fernando Alonso: "Sí, nos sorprendió"

Mike Krack, jefe de Aston Martin, no esperaba que uno de sus coches pudiera llegar a los puntos en el circuito de Sepang.

Fernando Alonso volvió a hacer magia con su Aston Martin. Otro resultado muy por encima de las expectativas en el Gran Premio de Bahréin que se celebró en Malasia. Fue octavo por delante de Lando Norris, de Lindlabd y de su compañero de equipo, Lance Stroll.

Y en la escudería de Silverstone ni se explican ese resultado: "También nos sorprendió nuestro rendimiento y el de otros en algunas áreas...".

"Eso es algo que necesitamos entender, pero sabemos lo que hemos cambiado en nuestro coche en los últimos fines de semana y cuánto nos aporta cada cosa", ha dicho Mike Krack en palabras que publica 'SoyMotor' este lunes después de la carrera.

No saben si ellos han mejorado o sus rivales han ido hacia atrás: "Creo que necesitamos entender si la mejora de rendimiento viene de otros, de nosotros o si probablemente sea el caso de ambas cosas juntas".

El caso es que Aston Martin está viviendo de la magia de Fernando Alonso. Como casi siempre. Y seguirán haciéndolo mucho tiempo porque el asturiano ha renovado su contrato y pretende estar más de un año más pilotando en la Fórmula 1.

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