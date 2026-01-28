Óscar Puente confía en reanudar el servicio de la línea de AVE Madrid-Sevilla en un plazo de unos diez días

Los detalles El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha informado en la red social 'X' de que este martes se ha recibido la autorización judicial para empezar a reponer la infraestructura dañada en el accidente de Adamuz.

El Gobierno prevé recuperar por completo el servicio de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, interrumpida por el accidente de Adamuz (Córdoba), para el 7 de febrero, tras recibir autorización judicial para reponer la infraestructura en el tramo afectado. El ministro de Transportes, Óscar Puente, informó que los investigadores ya han analizado el lugar del accidente, en el que murieron 45 personas, y el objetivo es concluir las obras en diez días. Aunque inicialmente se estimó la reapertura para el 2 de febrero, la falta de autorización judicial retrasó los trabajos. Renfe ha operado trenes con transporte en autobús en el tramo afectado.

El Gobierno prevé recuperar por completo el servicio de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, interrumpida por el accidente de Adamuz (Córdoba), en unos diez días, en torno al próximo 7 de febrero, después de haber recibido ya autorización judicial para reponer la infraestructura en el tramo siniestrado.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha informado en la red social 'X' de que este martes se ha recibido la autorización judicial previamente citada una vez analizado por los investigadores todo el entorno del lugar del accidente de Adamuz, en el que murieron 45 personas.

"Nuestro objetivo es que esté concluida en un plazo aproximado de 10 días naturales", añade Puente. Si se cumplen estas predicciones, se espera que se pueda retomar el servicio en la totalidad de la línea Madrid-Sevilla alrededor del sábado 7 de febrero.

No obstante, cabe destacar que permanecen en el lugar, protegidos y apartados de la zona de circulación, los vagones 6, 7 y 8 del Iryo, que resultaron afectados tanto por el descarrilamiento como por las labores de rescate y la investigación técnica y policial, aun en curso.

Las primeras estimaciones apuntaban al lunes 2 de febrero como la fecha de reapertura. Sin embargo, el ministro ya avanzó que la falta de autorización judicial para llevar a cabo los trabajos de recuperación del tramo afectado por el accidente en Adamuz (Córdoba) iba a retrasar la reapertura.

De esta forma, durante el primer fin de semana de febrero ya podrían volver a circular los trenes de alta velocidad de las tres compañías que operan en ese corredor (Renfe, Iryo y Ouigo), por lo que el servicio habrá estado interrumpido unas tres semanas.

No obstante, Renfe ha seguido operando trenes, con transporte en autobús en el tramo del accidente, solo para los viajeros cuyo desplazamiento era esencial.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.