Elma Saiz no aclara si presentarán el decreto de las pensiones por separado tras la derrota del ómnibus: "No se mezclan churras con merinas, es un escudo social"

La revalorización de las pensiones para el año 2026 queda en el aire después de la sonora derrota sufrida por el Gobierno este martes en el Congreso de los Diputados al presentar el decreto ómnibus. Esta batería de medidas, mezclaba la cuestión de las prestaciones por jubilación con otras medidas de carácter social relativas a otros ámbitos, fue rechazada con los votos en contra de PP, Vox y Junts, que han exigido al Gobierno que presente por separado la cuestión de las pensiones si quieren contar con sus votos.

Sin embargo, 24 horas después de perder la votación, el Gobierno aún no tiene decidido si aceptará la petición de PP y Junts de trocear el decreto, ya que ambos partidos consideran que el Gobierno está "mezclando las pensiones con la inquiokupación". En una entrevista en Al Rojo Vivo, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha evitado pronunciarse al respecto, aunque ha cargado contra PP y Junts por su voto en contra, asegurando que "no se mezcla churras con merinas", sino que el Ejecutivo presentó "un escudo social" integral.

"No podemos permitir que el PP demonice el decreto del escudo social que beneficia a los bomberos forestales, prorroga las ayudas de la DANA y el bono eléctrico y protege a las familias más vulnerables que pueden perder su techo", ha afirmado Saiz, reivindicando la importancia del resto de medidas que, junto a la cuestión de las pensiones, fueron rechazadas en el Congreso.

La portavoz del Gobierno también ha señalado a Junts, que "también tendrá que explicar a los pensionistas catalanes por qué han votado en contra a la revalorización de las pensiones". No obstante, ha defendido que "El principal foco hay que ponerlo en el PP", puesto que los de Feijóo "gobiernan en las comunidades autónomas y tendrán que explicar lo inexplicable sobre por qué han dejado en el aire la justicia social de los pensionistas".

No obstante, y ante el previsible bloqueo que se produciría si el Gobierno decidiese volver a presentat el decreto ómnibus, Saiz sostiene que Moncloa está "analizando todos los escenarios posibles para solucionar la irresponsabilidad de las fuerzas políticas que ayer tumbaron el decreto".

Por ello, y pese a la incertidumbre que la situación genera, la ministra portavoz asegura que "los pensionistas tienen que estar tranquilos" y seguros de que las pensiones se revalorizarán este año. "El Gobierno no va a dejar de trabajar y no va a dejar tirados a los pensionistas", ha zanjado Elma Saiz en Al Rojo Vivo.

