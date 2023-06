El equipo Aston Martin se había mal acostumbrado a estar en lo más alto. Fernando Alonso había conseguido cinco podios en seis carreras (cuatro terceros puestos y un segundo) consolidándose como tercero en el Mundial de Pilotos y con opciones reales de pelear.

Sin embargo, en el Gran Premio de España no todo fue tan bien como acostumbraban. Lance Stroll no pudo pasar de la sexta posición mientras que Fernando Alonso, tras una mala clasificación, fue séptimo.

Mike Krack, jefe de equipo de Aston Martin, se ha reunido con los medios de comunicación presentes en Montmeló y ha calificado de "decepcionante" la carrera por la escasa velocidad punta de sus monoplazas. Además, el paso adelante de Mercedes les ha relegado a la tercera posición en el Mundial de Constructores.

"Ha sido un poco decepcionante nuestro ritmo, especialmente con neumáticos blandos. No hemos tenido la velocidad y debemos entender por qué", ha comentado el luxemburgués.

Aún así, Mike Krack es cauto y no va a precipitarse a la hora de sacar conclusiones: "No hemos tenido una imagen completa hoy. Debemos esperar dos o tres carreras para ver dónde estás, el resto también ha dado pasos". "Sumamos 14 puntos, así que no es un drama", añade.

En Canadá, ¿vuelta a la 'normalidad'?

Fernando Alonso continúa en tercera posición en la clasificación de pilotos. Eso sí, los hombres de Red Bull son cada vez más inalcanzables. Verstappen es líder indiscutible del mundial con 170 puntos, seguido de lejos por su compañero Sergio Pérez, con 117.

Sin embargo, Mike Krack apunta ya a la siguiente carrera en Montreal para introducir algunas mejoras que permitan a Aston Martin luchar, de nuevo, por las primeras posiciones. "Habrá algo que vendrá en Canadá, será un paso", ha comentado Krack.