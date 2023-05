Max Verstappen y Fernando Alonso regalaron un auténtico espectáculo en el Gran Premio de Mónaco. Primero en la clasificación del sábado, que se decidió por un suspiro, y después en la carrera del domingo. El neerlandés se llevó la victoria y la 33 del de Aston Martin tendrá que esperar.

Tom Clarkson, presentador de las ruedas de prensa de la Fórmula 1, se ha rendido a los dos pilotos: "Yo diría que no he visto dos vueltas mejores en esa pista en 25 años que las que vimos de Alonso y Verstappen en la clasificación de este sábado".

Y recuerda el buen ambiente que hubo en la sala de prensa: "Hubo un momento encantador en la conferencia de prensa después de la clasificación. Tuvieron una charla de cinco minutos en el pit-lane, pero luego llegaron a la rueda de prensa y Fernando entró primero, se sentó en su silla un poco desplomado y se podía ver lo solo que estaba, a mi parecer, reflexionando sobre lo que acababa de hacer".

"Max fue el siguiente piloto en llegar, y no voy a decir que le dio un abrazo, porque simplemente se apretaron los hombros y no se dijeron una palabra. Esto es antes de que se encendieran todas las cámaras y, justo ahí, vi un respeto mutuo entre ambos que no se ve a menudo en la Fórmula 1", desvela.

Para él fue "un momento hermoso": "Estos son los momentos hermosos en los que ves a los mejores que son rivales muy fuertes que aún saben que lo dieron todo".

"Agregaría que el respeto está ahí, hay una rivalidad enorme, pero en el fondo ambos disfrutan lo que están haciendo. Tienen personalidades muy similares, su enfoque del automovilismo es parecido. Creo que eso se basa en el gran respeto que tienen el uno por el otro", ha completado.