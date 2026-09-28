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¿El Clásico?

El test más madridista a Rafa Jódar: atención a sus respuestas

El número 13 del mundo ha hablado sobre el mejor jugador, entrenador o gol de la historia del conjunto blanco.

Rafa Jódar Rafa JódarGetty

En la previa de su debut en la Laver Cup, torneo de exhibición que acabó alzando junto al equipo de Europa, a Rafa Jódar le hicieron un curioso test.

Pero no era un cuestionario más, sino uno enfocado a una de las grandes pasiones del tenista de 20 años: el Real Madrid.

'TNT Sports' le planteó diversas preguntas y el número 13 del mundo, madridista confeso, apenas dudó en ninguna.

Para él, mejor jugador del Real Madrid en la actualidad es Jude Bellignham, mientras que de la historia se queda con Cristiano Ronaldo.

Jódar apuesta por Zinedine Zidane como el mejor entrenador de la historia y con la Champions League como el mejor título.

De hecho, cuando le preguntan por el mejor partido de la historia del club, Rafa se queda con la remontada contra el City en 2021.

La volea de Zidane en Glasgow sería el mejor gol y el 0-4 en el Camp Nou el mejor Clásico.

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