La Policía Nacional inicia el traslado de centenares de migrantes de la playa de Benítez hacia el CATE de Ceuta

Los detalles Más de cinco furgones se han colocado en la playa del Trampolín, a escasos metros de la de Benítez, para evitar que los más de 4.000 migrantes que pernoctan allí se desplazaran a la otra al oír el ruido.

La Policía Nacional ha comenzado el traslado de cientos de migrantes desde el asentamiento chabolista de la playa Benítez en Ceuta al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en las naves del Tarajal para su filiación. Desde las 07:00 horas, más de una decena de furgones policiales se han desplegado en la zona para evitar estampidas, como ocurrió en un traslado previo. En la playa del Trampolín, cerca de Benítez, se han desplegado agentes antidisturbios para despertar a los migrantes y guiarlos hacia los autobuses que los llevarán al CATE. La medida responde a motivos de seguridad, ya que en Benítez se encuentra un aliviadero de una presa, y se ha detectado la presencia de personas viviendo en el conducto de agua.

La Policía Nacional ha iniciado el traslado de centenares de migrantes desde el asentamiento chabolista de la playa Benítez, en Ceuta, hasta el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), que se encuentra en las naves del Tarajal, para filiarlos.

Más de una decena furgones de la Policía Nacional han comenzado a desplegarse en la zona desde las 07:00 horas. También han ubicado efectivos policiales en el extremo del paseo que conduce al centro de la ciudad para evitar estampidas como la que se produjo durante el traslado de 1.800 personas al Puerto.

Más de cinco furgones se han colocado en la playa del Trampolín, a escasos metros de la de Benítez, para evitar que los más de 4.000 migrantes que pernoctan allí se desplazaran a la otra al oír el ruido.

Minutos antes de las 08:00 horas, en torno a medio centenar de agentes antidisturbios se han desplegado en la arena y han comenzado a despertar a los migrantes. "Coged las cosas y fuera", les han transmitido. Los migrantes han comenzado a abandonar las chabolas con sus pertenencias sin oponer resistencia.

Los efectivos han ido colocando a los migrantes en fila antes de comenzar a acompañarlos hasta el paseo de la playa, donde está previsto que lleguen los autobuses de manera inminente para su traslado al CATE

La Policía los transportará en autobuses hasta el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), donde serán filiados por la Policía Nacional, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Las fuentes policiales han adelantado que está previsto que procedan a perimetrar el acceso a la Playa de Benítez por la zona de la Desalinizadora para evitar que vuelva a ser ocupada por migrantes tras el desalojo, como ya ha sucedido en experiencias anteriores en el Trampolín.

Personas viviendo dentro del conducto de agua

El desalojo de Benítez se debe a "motivos de seguridad", debido a que allí se encuentra el aliviadero de una presa, donde se evacua el agua cuando el pantano se llena con motivo de las lluvias. La temporada de precipitaciones comenzó este lunes.

Según las fuentes policiales consultadas, la Policía Nacional ha introducido drones en el conducto que transporta el agua desde el pantano hasta Benítez y han comprobado gracias a las cámaras térmicas que hay personas viviendo dentro.

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