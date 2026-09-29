Aprilia y las dos ventajas que tiene Martín en la lucha por el título: "El cerebro de un campeón..."

Massimo Rivola, jefe del equipo Aprilia, dice que la gran ventaja de Jorge Martín es que ya ha luchado por dos títulos mundiales de MotoGP.

Jorge Martín, Marc Márquez y Marco Bezzecchi serán los tres que luchen por el mundial de MotoGP. Dos Aprilia contra una Ducati.

Y el CEO de Aprilia, Massimo Rivola, cree que Jorge tiene ventaja sobre su compañero de equipo porque ya ha luchado por dos títulos: ganó uno y perdió otro.

"Tengo que decir que va a ser un Mundial fantástico, porque Márquez siempre está ahí, y Acosta también. Pedro está muy motivado, y ha ganado confianza, porque cuando uno gana una carrera, gana aún más, así que es un Mundial realmente bonito", dice en palabras que recoge 'Motorsport'.

"Sin duda, desde hace un año la Aprilia va cada vez más fuerte, en este 2026 bastante más que el año pasado, así que el trabajo realizado por nuestro equipo técnico ha sido excelente. Y junto con el equipo técnico, toda la empresa, porque cada movimiento tiene un efecto en cadena en toda la compañía que es importante. Lo bueno es que aquí también hemos aportado algo. En definitiva, tenemos bastante ganas", explica el jefe de la escudería italiano.

Y habla de esas ventajas: "Jorge tiene dos grandes ventajas sobre Marco: una es que ya ha ganado el Mundial y la otra que ya lo ha perdido, lo cual es una ventaja que Márquez ha multiplicado por 10 o por 20, porque el cerebro de un piloto lo registra".

"Haber perdido un Mundial de cierta manera, y luego haberlo ganado, es una lección que se aprende más con la experiencia que con la teoría", explica el de Aprilia.

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