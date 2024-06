Fernando Alonso es famoso por ser un extraordinario piloto de Fórmula 1, aunque también es conocido por ser un gran coleccionista de supercoches. Es por ello, que Aston Martin ha querido contar con su piloto franquicia para que les ayudase a desarrollar un coche de calle extremo.

El coche ha nacido del ya existente modelo 'Valour', pero tal y como han informado, es una versión extrema del mismo, y lo han nombrado 'Valiant'. El coche ha combinado un V12, con un cambio manual, y un chasis de fibra de carbono que viene directamente del mundo de la competición.

Fernando Alonso ha explicado el nacimiento del coche en el comunicado con el que se ha anunciado: "El Valour fue una celebración espectacular del 110 aniversario de Aston Martin que me impulsó a crear una versión más extrema, inspirada en los coches de carreras y enfocada a la pista, pero que también ofreciera una conducción emocionante en carretera".

"El Valiant nace de mi pasión por la conducción al límite. He disfrutado trabajando estrechamente con el equipo 'Q by Aston Martin', tanto en el diseño, como en las especificaciones técnicas, y creo que hemos creado una obra maestra", ha añadido el asturiano.

Para hacerlo incluso más exclusivo, la marca británica fabricará solo 38 unidades. Una de ellas ha sido otorgada, como era obvio, a Fernando Alonso, que ha sido el primer propietario del 'Valiant'. Aún así, será imposible conseguir este coche, ya que las otras 37 unidades ya han sido adjudicadas a los clientes más importantes de Aston Martin.

El 'Valiant' ha sido realizado con los mejores materiales existentes. Montará una caja de cambios manual, tal y como ha pedido el asturiano, un chasis completo de fibra de carbono que ha incluido piezas aerodinámicas que llegarán directas de categorías como la Fórmula 1, escapes de titanio, asientos de competición recubiertos en alcántara y arneses en vez de cinturones, todo a gusto de Alonso.

Tanto la marca inglesa como Fernando Alonso han compartido en sus redes sociales cómo será este nuevo coche, que seguro que ha dejado boquiabiertos a muchos amantes del motor.

