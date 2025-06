Así fue el inexplicable accidente Lando Norris con su compañero de equipo en Canadá

Fin de semana para olvidar para Lando Norris, y no es el primero... En Canadá ha llegado la gota que ha colmado el vaso. Tras una temporada en la que Lando está dejando en evidencia sus debilidades, chocar con su compañero de equipo era lo peor que podía hacer.

Y chocar de esta manera, sin ninguna esperanza, en un movimiento sin ningún tipo de sentido, donde claramente no había hueco. Todo esto, después de una carrera donde ha tenido que remontar por su mal papel en la Q3.

Norris tenía más ritmo gracias a la estrategia. Era cuestión de tiempo que adelantara a Piastri. Fueron emparejado durante toda la recta larga. Salió más rápido de la chicane, Piastri defendió el interior y Norris intentó meterse donde no entraba ni por asomo.

"Pensaba que había algo de hueco, el suficiente para ir a por ello. No tenía que haber arriesgado con mi compañero, pero por suerte solo he pagado yo el precio. Lo justo ha sido luchar. El ritmo para el podio estaba ahí, pero hay que adelantar coches y no lo he hecho hoy", señaló el británico.

"Nuestro ritmo era fuerte comparado con el resto. Todavía quedan muchas carreras, pero nunca venimos a un fin de semana para salir con 0 puntos, y he arriesgado un doble abandono para el equipo, algo que tendré que mejorar de cara al futuro", agregó Norris.

El de McLaren no dudó en pedir disculpas tanto a Piastri como a su equipo: "No es fácil, me siento mal, tanto por mí como por mi equipo, salgo ahí para trabajar para ellos y les he decepcionado. He arriesgado la carrera de Oscar, que es lo peor que puedo hacer".