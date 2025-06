El comentado análisis de Lando Norris sobre Verstappen: "Max quizá tenga defectos..."

Lando Norris ha tenido varios encontronazos con Max Verstappen en la lucha por victorias. De momento no ha conseguido derrotarlo y en varias ocasiones ha salido muy perjudicado, incluso perdiendo la batalla psicológico. Pero analizando a su rival, Lando asegura que Max también puede tener defectos.

Lo ha dicho en una entrevista a la 'BBC' antes del Gran Premio de Canadá. "Todos tenemos defectos, yo los tengo y quizá él los tenga...", dice el piloto de McLaren, segundo clasificado en el mundial de pilotos por detrás de su compañero de McLaren Oscar Piastri.

Insiste en que no tiene ningún problema con él: "No creo que me haya hecho nada malo. Ha competido contra mí con muchísima dureza, pero tiene derecho a hacerlo. A veces me ha hecho la vida muy difícil, pero tiene derecho a hacerlo. Lo he dicho muchas veces: tengo mucho respeto por Max".

"El piloto que es, la persona que es y lo que representa siempre. Y lo que ha logrado, sus cuatro campeonatos. Son cuatro más que yo, y él ha ganado muchas más carreras que yo", señala Lando, que está a apenas diez puntos de Oscar.

A pesar de sus derrotas contra Verstappen, se siente el "mejor piloto" de la parrilla: "Creo que soy el mejor piloto. Quizá no todos los días...".

"Creo que puedo pilotar más rápido y rendir mejor que todos los demás en la parrilla. Pero rendir a ese nivel de forma constante es muy difícil, sin importar las condiciones, el coche en el que estés o contra quién juegues. Quizá no ha sido el inicio perfecto o el inicio soñado", sentencia Norris.

Son dos victorias las que suma Lando. Por cinco de su compañero. Pero a pesar de esa distancia, está a sólo diez puntos. Y queda mucho campeonato por delante.