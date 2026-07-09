Marc Márquez no teme a la Francia de Mbappé: "Somos españoles, ¿a qué quieres que te gane?"

El enecampeón del mundo tiene fe ciega en que la Selección llegará a la final derrotando a Bélgica y a Francia o Marruecos.

En la previa del Gran Premio de Alemania de MotoGP que se disputará este fin de semana en Sachsenring, a Marc Márquez también le han preguntado por el Mundial de fútbol.

"¿Estás viendo el Mundial?", le han planteado en 'DAZN', y el ilerdense ha sido tajante: "Claro, ¿cómo no voy a estar viendo el Mundial?".

El piloto de Ducati no tiene la menor duda de que "vamos a llegar a la final", pero sabe que no será fácil estar en la cita del 19 de julio.

"Al ser un partido es muy difícil. Se han visto selecciones eliminadas que tendrían que seguir", ha expresado.

Este viernes, la selección de Luis de la Fuente se medirá ante Bélgica y, de ganar, se enfrentaría a Francia o Marruecos.

Siendo los galos favoritos, a Marc le han recordado que "va Francia por nuestro lado", pero el de Cervera ha dejado claro, en tono gracioso, que no tiene miedo.

"Somos españoles. ¿A qué quieres que te gane?", ha zanjado el enecampeón del mundo.

"¿Cómo no voy a ver el Mundial? Vamos a llegar a la final. Somos españoles. ¿A qué quieres que te gane?" 🗣️ Marc Márquez confía en España 😍👑🇪🇸#GermanGP 🇩🇪 #MotoGP 🏁 #DAZNMundial pic.twitter.com/nu2Xvcq1Ef — DAZN España (@DAZN_ES) July 9, 2026