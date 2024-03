La temporada 2024 ya está aquí. El Gran Premio de Bahréin ha dado ya sus primeros coletazos durante los entrenamientos libres que se celebraron el jueves. Aunque ya se han podido extraer algunas conclusiones sobre lo que veremos en los próximos días, lo cierto es que no todos han optado por exprimir al máximo su material.

Mientras que Mercedes acaparaba titulares tras su doblete en los segundos entrenamientos libres, Red Bull se desvanecía en la tabla tras las simulaciones de clasificación. Max Verstappen finalizó en la sexta plaza en los FP2, mientras que 'Checo' Pérez solo pudo ser décimo.

Tras unos test de pretemporada en los que la escudería de bebidas energéticas ha estado intratable, resulta sorprendente no verlos en las primeras posiciones desde el primer minuto. Sin embargo, existe una explicación bastante poco alentadora para el resto de equipos.

"Creo que no estuvo tan mal. Tal vez algunas personas a nuestro alrededor ya aceleraron un poco el motor en términos de velocidad punta", confesaba Max Verstappen tras la jornada del jueves.

Aunque es bastante probable que la batalla por la 'pole position' esté más reñida de lo habitual, lo cierto es que Red Bull no han mostrado todas sus cartas. El propio Verstappen indicó que no han exprimido al máximo su motor, por lo que es normal no verlos ocupando las dos primeras plazas.

"No digo que todos los que nos rodean hicieron eso, pero algunos lo hicieron, así que no estoy demasiado preocupado por la diferencia con la P1, por ejemplo. Pero la clasificación estará muy reñida, así que será muy bueno", concluyó el tricampeón del mundo.

De hecho, la decisión de los austriacos de utilizar un mapa motor de menos potencia podría ser bastante preocupante para el resto, ya que deja entrever que Red Bull sigue una planificación completamente diferente a la del resto de escuderías gracias a su dominio, algo que les permite centrarse principalmente en el ritmo de carrera y no tanto en el de clasificación.