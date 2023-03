Imagínate ser piloto de la Fórmula 1, llevar 20 temporadas, tener 41 años y seguir con las mismas ganas de victorias que el primer día. Imagínate ser Fernando Alonso y ponerte primero en la salida el año en el que puede llegar la tan ansiada victoria 33.

Las aventuras del asturiano y de Aston Martín son cada día más emocionantes. La última llegó en el Gran Premio de Jeddah con la incertidumbre incluida: ¿Podio sí o no? Fue sí, y todo empezó con la salida.

Alonso salía segundo y no dudó en ningún momento en adelantar a Checo Pérez. Se lanzó a por el mexicano en cuanto el semáforo se apagó y pasó por el interior para ocupar la primera posición.

Lights out and away we go!!! 😲

How about that start from @alo_oficial?#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/xDhxdrec31