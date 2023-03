Aston Martin es el coche a tener en cuenta en este 2023. El equipo que más ha mejorado, convirtiéndose en el único en colocarse por detrás de los Red Bull hasta la fecha. Fernando Alonso ha subido al podio en tercer lugar tanto en Bahrein como en Arabia Saudí.

Han adelantado a Ferrari y Mercedes durante el invierno y muy atrás han dejado a Alpine. Allí Esteban Ocon parece estar muy descontento y ha dejado un 'palito' a los suyos. Muy diferente es la historia de Alonso, que a sus 41 años está viviendo una segunda juventud con el coche verde.

Ese coche verde es el más 'espiado' de la parrilla. Adrian Newey, 'gurú de Red Bull, ha dejado una de las imágenes más virales en el Gran Premio de Arabia Saudí: observando el monoplaza durante diez segundos hasta que recibe el saludo de otra persona en el paddock.

¿Qué observaba Newey en el coche de Lance Stroll? En la primera carrera de Bahrein desde Red Bull repitieron hasta la saciedad que el Aston Martin era un coche "copiado". Incluso Checo Pérez apuntó que estaba contento de ver "tres Red Bull en el podio".

Un mensaje que ya han reconocido que no es verdad. Lo hizo Helmut Marko, asesor de la escudería de las bebidas energéticas. Y efectivamente el AMR23 nada tiene que ver con el Red Bull. Por ello Newey lo 'espió' en la previa de Yeda. Unos segundos observando que ya son virales.

I missed seeing Adrian Newey closely observing the Aston Martin (Red Bull 😉) car, when @MBrundleF1 did his #SkyF1 #GridWalk yesterday at the #SaudiArabianGP. #F1 #Formula1 pic.twitter.com/jAy8xue1r6