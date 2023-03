Tras la proeza de Lance Stroll en el Gran Premio de Bahrein, quedando sexto tras haberse roto las dos muñecas y un dedo del pie 12 días atrás, impresionó hasta a Fernando Alonso, que aseguró que el canadiense era su "p*** héroe" y, a su modo de ver, el piloto del día.

Eso sí, la carrera no empezó de la mejor manera ni para el asturiano ni para el canadiense. En la curva 4, el joven piloto se pasó de frenada y embistió con su alerón delantero la rueda trasera derecha del bicampeón.

Desde el muro de Aston Martin se temieron lo peor, un posible pinchazo en el AMR23 de Alonso, pero tras un par de vueltas la calma volvió a los de Silverstone.

A pesar de que el monoplaza estaba intacto, Fernando incidió en más de una ocasión por radio para que el equipo investigase el choque que había sufrido (pensaba que había sido un Mercedes).

Aston Martin, consciente de que había sido un mermado Stroll, no se lo dijo hasta la fase final de la carrera, cuando el español ya acechaba el podio.

Pues bien, dado que el Gran Premio se finalizó con un tercer puesto para el ovetense y un sexto para el canadiense, Alonso no quiso señalar a su compañero ante las cámaras cuando en el antepodio 'Checo' Pérez le preguntó quién le había golpeado.

"¿Lewis te da en la salida o qué?", le preguntó el mexicano. "No, me tocaron en la (curva) 4. Iba quinto y ahí me tocó", respondió Fernando, a lo que Pérez replicó: "Hamilton".

En ese momento, viendo la imagen, Alonso vio que se trataba de su compañero, Stroll. "Ah no, Lance", expresó, haciéndose el loco consciente de que su conversación estaba siendo grabada. Buen gesto para no señalar a su compañero.