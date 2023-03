Aston Martin es el equipo del que todos hablan en este comienzo de temporada. Y lo es con razón, porque la gran mejoría experimentada por el equipo de Silverstone no ha pasado desapercibida. Red Bull lo sabe, y claro está también AlphaTauri, y mientras los británicos pasan de habladurías Fernando Alonso sigue disfrutando de su merecido podio en Bahrein y pensando en lo que puede estar por llegar.

Porque la temporada promete. Porque, por primera vez desde 2012, el asturiano tiene coche. Tiene un coche que tira. Que corre. Que es fiable. Que ha acertado en sus decisiones aerodinámicas y que parece que está en esa espiral positiva en la que, como dicen en fútbol, tienen el estado de ánimo con la flecha hacia arriba.

Todo parece ir bien en Aston Martin. Con los mensajes de Sebastian Vettel tras el podio de Fernando en Sakhir, y con Norris incluso viendo a Alonso como posible campeón del mundo, el "nuevo objetivo" es Red Bull. Así lo dijo Antonio Lobato en el Youtube de 'SoyMotor'... en el que también dejó una posibilidad que haría que tuvieran que remar contracorriente.

"No digo que les vayan a fastidiar..."

No hay que olvidar quién es el motorista del equipo verde. Es Mercedes. un Mercedes que, además de suministrar unidades de potencia es fabricante. Tiene escudería. Una que hace no mucho ganaba Mundiales y luchaba por hacerse con ellos. Quieren volver a triunfar... pero de momento en Bahrein ni pudieron ser el coche número 1 de su propio motor.

Ese honor recayó en Aston Martin, y Lobato ha hablado sobre lo que puede suceder en el futuro de seguir así la situación.

"Cuando eso ocurre suele haber problemas. No digo que les vayan a fastidiar. No les van a dar nada que no esté a la altura. Eso no puede ocurrir", dice.

Pero... "pero eles pueden dar un motorcillo que vaya un poquitín peor".

"Los del piso de abajo te han arrancado las pegatinas"

"Ya no es que no puedas coger a Red Bull, es que los del piso de abajo del edificio te han arrancado las pegatinas", cuenta Lobato en 'SoyMotor'.

Y sentencia: "Lo dijimos. había serias opciones de que en la primera clasificación del año y en la primera clasificación el primer coche de motor Mercedes no fuere un Mercedes".

Alonso, tremendo adelantamiento a Hamilton

Los de la estrella dan unidades de potencia a su propio equipo, a Aston Martin, a McLaren y a Williams. Hasta este momento, ninguno de esos equipos les había 'pintado la cara' como hizo Alonso en Sakhir. Y como hizo Stroll, lastrado por su condición física, que terminó por delante de George Russell.