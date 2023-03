Aston Martin tenía como objetivo liderar la zona media de la parrilla del Mundial de Fórmula 1 en este presente 2023. Era, incluso, complicado, pues el equipo venía de ser séptimo el pasado año y cuando firmó Fernando Alonso apenas podían superar a Williams. Sin embargo, en Bahrein no solo lograron lo que querían, sino que incluso llegaron al podio gracias al asturiano y tuvieron, tras Red Bull, el segundo coche más rápido en pista.

Sí, todo pinta más que bien para el proyecto de Alonso en la escudería de Silverstone. Se han mostrado fuertes, no desgastan neumáticos, son rápidos, van bien en frenada, las curvas y la tracción no son un problema... y además sus a priori rivales como Alpine y McLaren de momento no se han presentado a la 'batalla'.

Los franceses insisten en que pueden ser el cuarto equipo del Mundial. De momento, en Bahrein, Pierre Gasly logró puntuar pero Esteban Ocon no dejó de acumular sanciones para terminar abandonando. Su ritmo, escaso. Sus virtudes, desconocidas.

"Si queremos ser un equipo puntero..."

En Woking pueden decir exactamente lo mismo, porque su primera prueba fue un desastre. Oscar Piastri tampoco terminó, y Lando Norris estuvo perdido durante todo el Gran Premio. En los test igual, y se veía venir todo desde hace semanas.

Ni ellos mismos se veían como querían. Pero estamos hablando de McLaren, y de Lando Norris. También de Oscar Piastri. Desde Reino Unido, en palabras del piloto inglés, ya tienen claro que hay que mejorar y además ponen una fecha.

Una que será el GP de Azerbaiyán. Este año, Bakú será la cuarta carrera de la temporada, en un fin de semana que tendrá lugar el último fin de semana de abril. Sí, queda tiempo... y a saber si el resto también tendrá mejoras para esas fechas.

De momento, Norris ha avisado y ha dejado un buen palo a McLaren: "Si queremos ser un equipo puntero deberíamos haber empezado el año con las piezas nuevas que están por llegar".

"Es el coche con el que debimos empezar"

"El coche que queremos llegará en Bakú. Es con el que debimos empezar la temporada", insiste Norris en 'Planet F1'.

Habrá que ver si ese renovado McLaren puede pelear en esa nutrida zona media en la que Alfa Romeo se ha colado y de la que ha salido, sin casi haber entrado, Aston Martin.

Los de Silverstone parecen más cerca de Mercedes y de Ferrari que de Alpine y demás... por más que digan desde Enstone.