Cuando el Nodo quiso boicotear la gira de los Beatles por miedo al contagio de sus ideas "revolucionarias"

¿Por qué es importante? El 1 de julio de 1965, The Beatles aterrizaron en España para visitar por primera y única vez nuestro país. Dieron dos conciertos y el régimen de Francisco Franco, junto al Nodo, hizo todo lo posible para que la sociedad no les siguiera.

Un día como hoy, 1 de julio, en España se producía una imagen que cumple ahora 60 años, una instantánea inolvidable porque los Beatles aterrizaban en nuestro país por primera y única vez. Al franquismo no le gustaba mucho el grupo. Tenían miedo de que esos "melenudos", porque así los definieron desde el régimen, pudiesen contagiar sus ideas musicales "revolucionarias" a los jóvenes españoles.

Con esta idea en mente, el recibimiento de los Beatles fue definido en la España franquista como "una acogida insignificante". Pero la realidad nos demuestra todo lo contrario. Parece que en 1965, tal y como lo contó el NODO, España estaba haciendo un boicot al grupo británico. Pero, como hemos dicho, la verdad fue otra bien distinta. La expectación en aquella visita era máxima por mucho que la dictadura de Francisco Franco se esforzase en sabotear la "beatlemanía". De hecho, solo fue eso, un intento.

Eran unos "melenudos" y unos "degenerados" para la prensa franquista y, aun así, los Beatles consiguieron dar dos conciertos en dos de los lugares más emblemáticos de la España de entonces: la plaza de toros de las Ventas, en Madrid, y la Monumental, de Barcelona.

"La recepción que se las hace en Madrid no es apoteósica", recitaba entonces el NODO. Pero eso es lo que quiso hacer creer la televisión del régimen de Franco en su momento. Que la bienvenida de los de Liverpool en Madrid fue más bien fría y que el fenómeno fan era solo cosa de unas cuantas jovencitas.

Los esfuerzos de la España de Francisco Franco por hacer pensar que los Beatles eran tan solo cuatro artísticas, que venían a tocar en Madrid y Barcelona, fueron diversos. "La actuación musical está anunciada en la plaza de toros [de Las Ventas] donde salta a la vista que no hay un lleno (...) Los Beatles pasaron por Madrid sin demasiada pena, ni demasiada gloria", contaban desde el NODO a los españoles.

Y es cierto que en Madrid no hicieron 'sould out'. Pero todo tenía una explicación: el precio de las entradas. Se vendían entre las 100 y las 400 pesetas, un precio desorbitado teniendo en cuenta que el salario medio mensual en aquel entonces era 60 pesetas.

Además, el régimen franquista se encargó de evitar que lo importante fuese su música. ''Los objetivos apuntan principalmente sobre los tocados capilares". Ese era su máximo interés: ridiculizar a cada uno de los miembros de los Beatles. Y, la verdad es que no tuvieron mucho éxito. Las caras de locura y emoción de los fans al verlos demostraban que les daba lo mismo lo que el NODO dijese.

Y así fue también en Barcelona. A pesar de los esfuerzos por boicotear a los de Liverpool, fueron recibidos en la Monumental entre gritos ensordecedores y anuncios de que todo estaba vendido. Y eso que, justo un día antes, los del NODO y la prensa franquista dejaron titulares como este: "Los Beatles y no pasó nada; 40 minutos de agitación controlada".

Intentaban meter miedo a una sociedad que poco a poco decía no a la dictadura. "Lo gracioso es que creo que había más gente fuera de la plaza taurina que dentro", insistía el medio del régimen. Y no es que hubiese pocos fans, es que estaban fuera de la plaza de toros. Así lo recuerdan los periodistas de la época. Y no es que los Beatles se escuchasen poco en España, es que algunas de sus canciones estaban prohibidas por Franco y su Gobierno.

Ya lo ven, la realidad, según quién la cuente. Lo que es seguro es que los Beatles resistieron en una España que ya pedía cambios.