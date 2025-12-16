Antonelli ensalza una llamativa faceta de Fernando Alonso: "Es una leyenda, especialmente en..."

Antonelli destaca la divertida faceta de Fernando Alonso: "Él es una leyenda, especialmente en..."

El piloto italiano de Mercedes insiste en que Fernando es un novato y ha señalado las conversaciones con sus ingenieros por radio como uno de los mejores aspectos del piloto de Aston Martin.

Fernando Alonso es toda una leyenda del automovilismo. Pese a tener 44 años, el bicampeón de la Fórmula 1 en 2005 y 2006 aún pilota al máximo nivel y asegura estar más joven que nunca, mientras busca hacerse con su tercer campeonato junto a Adrian Newey y Aston Martin.

Un aspecto que los pilotos más jóvenes de la F1, Isack Hadjar (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), Oliver Bearman (Haas), Liam Lawson (Racing Bulls) y Kimi Antonelli (Mercedes), confirman.

En una entrevista previa al campeonato de este año, los novatos fueron preguntados acerca de cuál sería su rivalidad entre novatos este año, a lo que Antonelli no dudó en señalar al asturiano. Una respuesta que sorprendió a la periodista, mientras el resto de novatos se reían.

Ahora, con la temporada ya terminada, los novatos han vuelto a ser entrevistados para hacer un balance anual del campeonato, donde también se ha hablado de Alonso. "Kimi, lo primero, muchas gracias por enseñarme que Fernando Alonso es un novato. No ha podido estar hoy con nosotros. ¿Qué te ha parecido su temporada?", le preguntó la periodista al piloto italiano.

"Bueno, Fernando es Fernando para ser justos. Él es una leyenda, especialmente en las radios de equipo", contestó Antonelli destacando una de las múltiples facetas del piloto español durante las carreras.

"Esa es una buena respuesta. ¿Te refieres a la de Singapur?", respondió Bortoleto, haciendo alusión a una conversación entre Fernando y uno de sus ingenieros, al que le advirtió que "si me vuelves a hablar en cada vuelta desconectaré la radio".

"Sí. Me refiero a que sus conversaciones con la radio de su equipo son lo mejor. Son muy entretenidas, honestamente", concluyó el joven italiano entre risas con el resto de pilotos que han corrido en la Fórmula 1 este año por primera vez.