"Con Honda, con Newey, con Fernando..."

"Aston Martin va a estar para ganar": Álex Palou confía en el tercer Mundial de F1 de Fernando Alonso

El tetracampeón de la IndyCar tiene claro que la escudería de Silverstone "no se están reservando nada y eso se va a ver reflejado en la velocidad del coche".

Alonso, Newey, Lawrence Stroll y LanceAlonso, Newey, Lawrence Stroll y LanceReuters

Álex Palou conoce más que bien a Honda. Desde que debutase en la IndyCar, donde ha logrado la corona en 2021, 2023, 2024 y 2025, lo ha hecho en monoplazas propulsados por la marca nipona.

Durante una entrevista con 'Marca' le han preguntado al de San Antonio Vilamajor por el proyecto de los japoneses con Aston Martin en Fórmula 1.

En concreto, sobre las opciones de éxito que tienen en el 'Gran Circo'. En un primer momento, Palou no quiso elevar en exceso las expectativas.

"Partiendo de la base de que no tengo ni idea de cómo será el motor, ni del reglamento...", arrancó el piloto.

Sin embargo, el de Chip Ganassi tiene claro que hay ingredientes para lograr el éxito o, al menos, para estar cerca de él.

"Teniendo el equipo que tiene detrás, con Honda, con Newey, con Fernando, creo que lo están poniendo todo", ha asegurado.

"No se están reservando nada y eso se va a ver reflejado en la velocidad del coche. Creo que va a estar para ganar", ha añadido.

