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Los pilotos apuestan por él

¿Se convertirá Fernando Alonso en jefe de equipo? La apuesta de sus compañeros de parrilla en la F1

Gabriel Bortoleo, Esteban Ocon y Checo Pérez apuestan por Fernando como futuro jefe de equipo en la Fórmula 1.

Fernando AlonsoFernando AlonsoGetty

Los pilotos de la Fórmula 1 eligen. En un divertido test que siempre se realiza antes de que comience la temporada, se decantan por el más divertido, quién tiene las mejores celebraciones o quién podría convertirse en un futuro jefe de equipo en la parrilla.

Y hay varios que se quedan con Fernando Alonso en este último apartado. Son Gabriel Bortoleo, Esteban Ocon y Checo Pérez.

Pero otros pilotos también apuestan por George Russell, piloto de Mercedes.

En cuanto a las celebraciones más icónicas de la competición, la mayoría apuestan por Fernando y aquellos gestos que hacía sobre el Renault hace ya dos décadas.

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