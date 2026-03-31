"No entiendo por qué"
Hamilton enciende las alarmas en Ferrari: "Leclerc tenía más potencia que yo con el mismo coche"
El piloto británico ha insinuado de forma indirecta que Charles Leclerc contaba con más potencia en su coche, al verse superado en Japón de forma abrumadora por su compañero.
Lewis Hamilton está recuperando nivel en su segundo año con Ferrari. Tras una nefasta primera temporada vestido de rojo, el piloto británico ha comenzado a obtener resultados satisfactorios y ha vuelto a subirse a un podio desde el GP de Las Vegas 2024.
Sin embargo, el heptacampeón de la Fórmula 1 ha hecho saltar las alarmas dentro de su propio equipo al insinuar de forma indirecta diferencias entre su coche y el de su compañero de garaje, Charles Leclerc. "Charles tenía hoy más potencia que yo", resaltó Hamilton, una vez acabado el GP de Japón, en declaraciones recogidas por 'Mundo Deportivo'.
"Llevamos el mismo coche, así que tengo que entender por qué. Charles ha hecho un buen trabajo al quedar tercero. Pero sí, me faltaba potencia en algún sitio. Pero no entiendo por qué", añadía el británico, resignado ante la desventaja que experimento en comparación con el monegasco.
En el Circuito de Suzuka, Hamilton obtuvo su peor resultado en lo que llevamos de temporada. Su sexto puesto se debió en gran medida a los problemas que experimentó con el motor, los cuales desea abordar durante este gran parón de abril.
"Ha sido un fin de semana normal para mí. En carrera he tenido problemas con el motor. He tenido que defenderme todo el tiempo. No sé cuánto se puede hacer en un mes, pero esperamos tener un motor nuevo para Miami. Luego veremos qué se puede hacer, pero hoy nos faltaba realmente mucha potencia, esa es la verdad", aseguraba Lewis, antes de afirmar que indagará para encontrar una respuesta a sus preguntas.
Por último, el heptacampeón recalcó que el resto de pilotos con los que compitió directamente en Japón contaban con más potencia que él, por lo que buscará una solución. "Todos los de mi alrededor parecían tener más potencia que yo, así que tengo que intentar entender mi carrera. Si mi motor está bajo de potencia o si es otra cosa, tengo que averiguarlo", concluía Hamilton.