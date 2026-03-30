Ahora

Fórmula 1

La protesta de Lewis Hamilton contra la F1: "Los pilotos no tenemos ni voz ni voto"

El piloto de Ferrari pide a la FIA y a la Fórmula 1 que escuchen a los pilotos: "No tenemos ningún poder...".

Lewis HamiltonLewis HamiltonGetty

Hay pocos pilotos de la parrilla de la Fórmula 1 a los que les guste esta nueva normativa. Sólo los Mercedes, Kimi Antonelli y George Russell, no levantan la voz. Pero el resto, en las tres carreras que se han disputado, han explotado por estas normas que se están volviendo incluso peligrosas.

También los Ferrari han protestado. Tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton, que son los que amenazan a Mercedes.

Hamilton ha denunciado que la F1 no les está escuchando: "Los pilotos no tenemos ni voz ni voto. No tenemos poder. No formamos parte del comité... no tenemos derecho a voto".

Están pidiendo que les escuchen para introducir cambios en el reglamento, pero de momento la FIA hace oídos sordos.

En este parón del calendario ante las cancelaciones de Arabia Saudí y Bahréin, la FIA se reunirá junto a la F1 para tomar algunas medidas después del accidente que sufrió Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón.

Las 6 de laSexta

  1. Nuevo 'no' a Estados Unidos: España cierra su espacio aéreo a todos los vuelos relacionados con la guerra en Irán
  2. Cuerpo no descarta ampliar las medidas anticrisis por la guerra en Irán: "Vamos a estar encima de cómo evolucionen los precios de la cesta de la compra"
  3. El Gobierno concede el indulto a 'Las seis de la Suiza' nueve meses después de su ingreso en prisión
  4. El Gobierno y la Iglesia firman el protocolo para indemnizar a víctimas de abusos sexuales sin incluir cuantías económicas específicas
  5. Carlos Mazón pide personarse en la causa de la DANA y tener acceso a toda la información de la causa
  6. Rosalía trae su 'Lux' a Madrid en el primero de sus ocho conciertos en España