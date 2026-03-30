La protesta de Lewis Hamilton contra la F1: "Los pilotos no tenemos ni voz ni voto"

El piloto de Ferrari pide a la FIA y a la Fórmula 1 que escuchen a los pilotos: "No tenemos ningún poder...".

Hay pocos pilotos de la parrilla de la Fórmula 1 a los que les guste esta nueva normativa. Sólo los Mercedes, Kimi Antonelli y George Russell, no levantan la voz. Pero el resto, en las tres carreras que se han disputado, han explotado por estas normas que se están volviendo incluso peligrosas.

También los Ferrari han protestado. Tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton, que son los que amenazan a Mercedes.

Hamilton ha denunciado que la F1 no les está escuchando: "Los pilotos no tenemos ni voz ni voto. No tenemos poder. No formamos parte del comité... no tenemos derecho a voto".

Están pidiendo que les escuchen para introducir cambios en el reglamento, pero de momento la FIA hace oídos sordos.

En este parón del calendario ante las cancelaciones de Arabia Saudí y Bahréin, la FIA se reunirá junto a la F1 para tomar algunas medidas después del accidente que sufrió Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón.