El dato más salvaje de Carlos Alcaraz en Grand Slams con el que supera a Nadal, Djokovic y Federer

Carlos Alcaraz, junto a la leyenda Bjorn Borg, es el tenista que más títulos de Grand Slam ha ganado en sus primeras veinte participaciones.

Carlos Alcaraz está batiendo todos los récord de precocidad. Ya tiene siete Grand Slams es su palmarés después del Open de Australia, el único que le faltaba. Y ahora ha superado al 'Big 3', a Novak Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer en una estadística muy curiosa. Es el tenista que más títulos de Grand Slams ha logrado en sus primeras veinte participaciones.

Comparte esta estadística con la leyenda Bjorn Borg, con siete, según detalla 'MisterChip'.

Seis logró Rafa Nadal; cinco Jimmy Connors y John McEnroe.

Para encontrar a Roger Federer hay que descender algo más. El suizo sumó dos títulos de Grand Slam en sus primeras veinte participaciones.

Y con respecto a Novak Djokovic, sólo un título en ese mismo número de participaciones.

Los números de Carlos Alcaraz son de otro planeta. Y ni mucho menos se va a detener aquí. Y ha manifestado que Roland Garros, el próximo de los cuatro grandes, es el siguiente objetivo que se ha marcado. Sería el octavo. Casi nada.