Fernando Alonso pondrá rumbo a Aston Martin el próximo año. A partir de 2023, el asturiano cambiará el azul de Alpine por el verde de la escudería británica con el objetivo, complicado, de volver a ganar o de volver a luchar por las victorias. Fue una operación que cogió por sorpresa incluso a su propio jefe, Otmar Szafnauer, que ahora ha hablado en una entrevista en exclusiva para 'El Confidencial'.

"No estoy sorprendido del todo... pero es la primera vez que me pasa algo así. He vivido otras historias y situaciones, pero en mi caso nunca nada así", resume el rumano.

Y explica: "Esto es el capitalismo en su mejor expresión. Hasta que todo esté firmado nada es seguro".

"Hablamos mucho con Alonso. Queríamos que se quedara. Él tuvo sus conversaciones con Aston Martin... y los detalles del contrato que le ofrecieron serían más atractivos para él", relata Szafnauer.

"Alonso quería un compromiso a largo plazo"

El aún jefe de Alonso intenta comprender qué ha pasado y se muestra, relativamente, comprensivo con Alonso: "Para él era importante un compromiso a largo plazo. El nuestro era uno más uno. Le dije que si seguía rindiendo a este nivel seguiríamos. Estaríamos locos de no hacerlo".

"Pero la edad afecta a tus habilidades, a tus ojos, a tu cerebro. Schumacher, con 42 años, fue derrotado por Rosberg. Con 38 no habría ocurrido, y eso es algo que nos ocurre a todos. Él quería garantías de más tiempo, pero nosotros pensamos que con Alonso era un año, más un año, más un año", explica.

Además, y dado que él era jefe de Aston Martin en 2021 y de Racing Point en 2020, Sfaznauer ha confirmado que no es la primera vez que hay conversaciones con Alonso y la marca de Lawrence Stroll.

"Yo estaba en Aston Martin el año pasado y puedo decir que él ya habló con ellos. Hace dos realmente también", cuenta.

"¿Información compartida? No me sorprendería"

También habló sobre un supuesto 'acuerdo' entre Alonso, Webber (representante de Piastri) y Briatore para que todo haya pasado como ha pasado: "Si alguien dice que tiene evidencias de información compartida tampoco me sorprendería".

"En F1 hay que actuar como si todos supieran todo. Que no hay secretos. Así ha funcionado esto durante 25 años", dice Szafnauer.

"Me dijo que se iba a una isla griega..."

Para terminar, el 'famoso' e inexistente viaje a Grecia en barco de Fernando Alonso: "Me dijo que se iba a una isla griega en un barco, pero no para que fuera con él. Le llamé por la mañana y no le localicé. Es lo que él me dijo".