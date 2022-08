Otmar Szafnauer, jefe de equipo de Alpine, ha concedido una entrevista a 'El Confidencial' en la que ha tratado la salida de Fernando Alonso y la situación de Oscar Piastri con la escudería. El ejecutivo rumano se mostró muy contrariado con la actitud del piloto australiano y afirmó que todavía tiene contrato con los franceses para 2023.

Alonso anunció su fichaje por Aston Martin y, prácticamente acto seguido, Alpine anunció que le sustituiría Piastri, el cual negó que esto fuera así en su Twitter y anunció que no estará con los franceses la próxima temporada. Una decisión que le ha sentado muy mal a Szafnauer: "Esperaba más lealtad por parte de Piastri. Debería de tenerla con ese equipo que le ha cuidado, que le ha llevado hasta el Mundial. Esperaba más lealtad por parte de Oscar de la que está mostrando. Empecé en 1989 en la Fórmula 1 y nunca había visto algo así. Y no se trata de Fórmula 1, sino de integridad como ser humano", afirmó el jefe de Alpine.

La escudería francesa ha pasado de tener tres pilotos en nómina a solo uno, Esteban Ocon. Una situación que Szafnauer no esperaba: "No, no esperaba esto. Siempre vi que Laurent Rossi (CEO de Alpine) estaba intentando hacer lo mejor para los dos pilotos. Con Fernando, que quería seguir y con Oscar, que quería un asiento en 2023. Laurent ha estado trabajando muy duro para encontrarle ese asiento para el año que viene. En Alpine, estábamos intentando hacer lo que era mejor para los dos pilotos, sin intentar hacer juegos con ninguno de ellos. Desafortunadamente, Alonso ha firmado con Aston Martin y entiendo por qué. Pero con Piastri, no".

"El plan estratégico es muy bueno y Piastri lo conoce. Mejor incluso que el de McLaren. Vamos por delante de ellos en el campeonato y esperamos estar delante de ellos al final del Mundial. Tenemos un gran presupuesto y gente con mucha experiencia. En nuestro futuro, creo que también hay hueco para Piastri. Y le hemos apoyado. Debería de haber algo de lealtad por el hecho de que hemos invertido millones y millones de euros para prepararle. Así que tampoco lo entiendo", comentó Szafnauer sobre la decisión del australiano de elegir McLaren.

Sin embargo, pese a todas las críticas al piloto australiano, siguen trabajando con abogados para contar con él en 2023: "Tenemos un contrato con Piastri, que firmó en noviembre, hemos hablado con nuestros abogados y nos han dicho que este es un contrato vinculante, por lo que parte de ese contrato nos permite montar a Oscar en uno de nuestros coches en 2023, que no es más que la razón por la que emitimos el comunicado de prensa", concluyó el rumano.