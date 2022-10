Nuevo fin de semana para olvidar de Fernando Alonso. Y, una vez más, por razones que escapan de su rendimiento y pilotaje. A pesar de no montar el nuevo suelo de Alpine a diferencia de Ocon, clasificar a Q3 mientras que Esteban caía en Q1, penalizar por cambiar motor y salir desde la 14ª posición, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 logró alcanzar el séptimo lugar antes del ecuador de la carrera.

Llegado a ese punto, con Lance Stroll en la mira, el asturiano se tiró al exterior para aventajar a su futuro compañero de equipo en Aston Martin, pero el canadiense se metió en su trayectoria provocando una colisión y un 'vuelo sin motor' del ovetense que dejó su Alpine al borde del K.O.

Lejos de resignarse, Fernando entró a boxes, cambió gomas y regresó a pista para sacar la varita a reducir. Desde la penúltima posición, Alonso logró colocarse sexto para en la última vuelta ceder la posición ante Lando Norris.

Séptimo heroico puesto... pero no estaba todo dicho. Una protesta de Haas por regresar a pista en condiciones inseguras ha derivado en una sanción de 30 segundos por parte de la FIA que le relega a la 15º posición.

Ante lo que consideran una injusticia, Alpine ha reclamado para que le retiren la penalización. Los de Enstone argumentan que la la protesta de Haas se presentó fuera del tiempo reglamentario y que Jo Bauer, delegado técnico de la FIA, afirmó que el coche era legal tras la carrera.

El artículo 13.3.5 del Código Deportivo Internacional dice que las protestas se deben presentar "no más tarde de 30 minutos después de la publicación de la clasificación provisional, salvo en circunstancias en las que los comisarios consideren que cumplir con los 30 minutos sea imposible", y se presentó 24 minutos fuera de tiempo, algo que los propios comisarios reconocieron.

"Cumplir con el tiempo límite de presentación no fue posible en este caso", señalan, ante lo que "Alpine está decepcionado por recibir una penalización poscarrera para el coche número 14 en el Gran Premio de Esstados Unidos de hoy, que desafortunadamente significa que Fernando sale de la zona de posiciones de puntos".

"El equipo también cree que debido a la protesta presentada 24 minutos tras la hora límite especificada no debería aceptarse, así que la penalización debería considerarse inválida. Como resultado de esto, el equipo ha protestado la aceptación de la protesta original de Haas", añaden en el comunicado.

A fin de cuentas, la FIA consideró seguro el coche, no le mostraron bandera negra y naranja y que no les obligaron a parar. Además, la protesta de Haas llega fuera de tiempo y la sanción, en comparación con otras recientes, es descabellada. Aún quedan réplicas de este terremoto.

