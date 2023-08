¿Qué más puede hacer Carlos Sainz? El piloto de Ferrari volvió a ser víctima del ritmo decadente de su monoplaza a pesar de que hizo una lectura perfecta de lo que necesitaba para ahorrar reumáticos en una condiciones climáticas muy complejas.

Par6tía sexto, y su salida no fue nada mala, y le ganó la batalla antes de la tempestad a Alexander Albon en las primeras curvas. Cuando se secó el asfalto volvió a ponerse en la quinta plaza, pero Pierre Gasly llegaba muy rápido.

Durante varias vueltas dio una exhibición cerrándole la puerta al francés, y como el aguante no le iba a durar muchas más vueltas tomó la decisión de hacer un undercut para poner el neumático blando.

Carlos no pudo estar más acertado, y además el de Alpine debía cumplir con una sanción de cinco segundos por exceso de velocidad en el 'pit lane', y se hizo de nuevo quinta plaza, desquitándose rápidamente de Tsunoda y beneficiándose de la mala parada en boxes de Alonso.

Ya era tercero, pero el ritmo de su SF-23 no era consistente y comenzó a notar el bajón mientras Fernando Alonso apretaba.

"Un segundo me ha durado el podio. Desgraciadamente, hoy no había ritmo para podio, no había por dónde cogerlo, lo he intentado, pero degradamos (los neumáticos) más e íbamos más lentos", dijo.

"En el último stint no me quedaban neumáticos intermedios, he tenido que poner unos usados de la clasificación que incluso estuve con ellos en seco, y no me daba agarre, por eso no he podido ir rápido para defenderme de Hamilton", lamentó. "Con los intermedios nuevos y los blandos, no he ido mal", añadió el madrileño.

Antes de la bandera roja estaba en quinta posición, y no se iba a mover de ahí por nada en el mundo. De hecho, el heptacampeón Lewis Hamiltonintentó durante las últimas cinco vueltas quitarle las pegatinas, pero Sainz resistió con sangre fría uno de los Grandes Premios más caóticos.

"Ha sido una carrera durísima, lo habéis visto, hemos ido luchando todo el tiempo con coches que iban más rápidos que nosotros, pero nos hemos mantenido en la pelea, sin hacer errores. Hemos acertado en gran parte con la estrategia, y hemos batallado por una quinta posición, no había mucho más".

"Hemos sido lentos, Alpine y McLaren han ido mejor"

Con la templanza que le caracteriza, Carlos Sainz fue relista pero incisivo en que Ferrari necesita mejorar, y dar un paso adelante dentro de cinco días en su casa, en Italia.

"Espero que en Monza vayamos bien otra vez, este ha sido un fin de semana para limitar daños, está claro que los dos hemos sufrido mucho con el coche en carrera y en la clasificación", comentó.

Leclercbien sabe de ello, que abandonó a las primeras de cambio y volvió a ver cómo su compañero le dejaba en evidencia para de paso adelantarle en la clasificación del Mundial.

"Debemos aprender de ello, porque hemos sido lentos, Alpine y McLaren han ido mejor, así que investigaremos para estar en un mejor lugar", sentenció Carlos Sainz Jr.