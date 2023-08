Fernando Alonso ha realizado una de sus mejores carreras de los últimos años en el Gran Premio de los Países Bajos. Una actuación que no ha dejado a nadie indiferente y gracias a la cual ha podido pelearle la victoria a Max Verstappen hasta la última vuelta.

No obstante, esta carrera la ha podido realizar también por las mejoras introducidas por Aston Martin y que, a diferencia de las anteriores, parecen haberse optimizado y adaptado a la perfección al monoplaza del piloto asturiano.

Aún así, Alonso con o sin mejoras ha cuajado una carrera prácticamente perfecta. En medio de un caos meteorológico en el que elegir los neumáticos correctos era una lotería, el bicampeón ha sido capaz de gestionar perfectamente los tiempos y lograr adelantamientos únicos que le han permitido ser segundo en la casa de Max Verstappen.

Por ello, su celebración en el podio no podía ser menos. Tanto Fernando como la marca británica ya echaban en falta la sensación de subirse al podio y de ahí la efusividad de Alonso cuando le entregaron el trofeo del segundo clasificado.

Algo que no ha dejado pasar su equipo, ya que lo han publicado en sus redes sociales junto al mensaje "qué sensación, que viaje, seguimos adelante".

Back on the podium. 🏆

What a feeling. What a journey. We keep moving forwards.#DutchGPpic.twitter.com/dY53ZID0IU