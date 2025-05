Lawson carga contra Alonso tras su incidente en la 'sprint' de Miami: "Me ha estrangulado"

Fernando Alonso afrontaba la 'sprint' del Gran Premio de Miami con opciones reales de conseguir sus primeros puntos de la temporada. El asturiano había culminado un milagro en la clasificación de la carrera corta metiéndose en la SQ3 y marcando el décimo mejor tiempo.

La salida de la 'sprint' fue formidable por parte de Fernando que escaló de la décima plaza a la octava, lugar que le otorgaba por le momento el primer punto del año. Sin embargo, a falta de cuatro vueltas, Lawson se llevó por delante a Alonso provocando que este se fuera contra el muro cuando peleaba por puntuar.

En la acción se puede apreciar como el neozelandés impacta con su alerón delantero el tren trasero del Aston Martin de Fernando. Tras el 'toque', Alonso perdió el control del monoplaza y se fue contra el muro. El lance no se sancionó y, para sorpresa de todo el mundo, Lawson ha terminado culpando a Fernando de lo sucedido.

"Me he asegurado de estar por delante en el vértice. Ha habido un momento que me ha estrangulado", ha asegurado el piloto de Racing Bulls en unas declaraciones para los medios presentes en el GP de Miami.

Alonso no ha querido darle importancia tras la 'sprint' y ha mostrado su descontento con la gestión de carrera del equipo. Para Fernando, el Aston tenía ritmo para acechar las posiciones de arriba.