Fernando Alonso, sin milagro en Miami: "Si hubiéramos parado cuando debíamos..."

Sigue el sufrimiento de Aston Martin. No hubo milagro en esta ocasión y tanto Fernando Alonso como Lance Stroll se quedaron fuera en la Q1.

El piloto asturiano fue duda hasta el final tras su fuerte accidente en la carrera sprint unas pocas horas antes que acabó por destruir su AMR25. Sin embargo, los mecánicos consiguieron hacer un gran trabajo y el bicampeón pudo formar parte de la partida.

A pesar de ello, no pudo brillar mucho sobre el asfalto. 17º lugar para el asturiano. No hubo milagro esta vez, aunque la posible lluvia de mañana puede darle algún a oportunidad: "Sí, el coche se sintió bien. Creo que he hecho una buena crono".

"Están saliendo buenas cronos y buenas carreras, como la de hoy, que si hubiéramos parado cuando debía habríamos sido 3º o 4º. Vamos a tener oportunidades de sumar puntos tres o cuatro veces, desafortunadamente ya pasaron 3. Creo que va a quedar una. Desde Australia falta ritmo", añadió tras la clasificación.

Mucho trabajo todavía por hacer en Silverstone. Siguen sin llegar las mejoras y vivir de los milagros de un lado del garaje parece cada vez más complicado...